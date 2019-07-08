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SoftwareONE получила авторизацию Microsoft Open Value

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SoftwareONE (Comparex) получила авторизацию на продажу продуктов по обновленной программе Microsoft Open Value.

С 1 июля 2019 года программа Open Value была расширена: в нее была интегрирована возможность приобрести лицензии в постоянное пользование. Благодаря этой оптимизации Open License перестала существовать как отдельная локальная программа.

Компании теперь могут приобретать продукты Microsoft по программе Open Value только у авторизованных реселлеров, у которых заключено прямое соглашение с Microsoft Ireland Operations Limited (MIOL). Авторизованные реселлеры уже начали работать через действующих дистрибьюторов Microsoft.

Для авторизации реселлеров использовался ряд критериев, относящихся к коммерческой деятельности, опыту, наличию экспертизы и готовности к партнерству, а также наличие знаний и навыков, необходимых для того, чтобы помочь заказчику на пути цифровой трансформации.

Компания SoftwareONE (Comparex), глобальный партнер Microsoft в мире с тридцатилетним стажем сотрудничества за плечами, специализирующийся на управлении программными активами, оптимизации процессов закупки и бюджетирования ПО. Ряд собственных разработок в области SAM и наличие штата в более чем 5500 квалифицированных специалистов по всему миру, позволяет команде

«Такие изменения в политике Microsoft однозначно окажут положительное влияние на рынок. Ни для кого не секрет, что программы лицензирования Microsoft являются запутанным ребусом для большинства компаний, поэтому сокращение их количества существенно упростит процесс заключения новых контрактов и увеличит скорость принятия решений. Плюс при Open License лицензии требуется оплатить сразу, а Open Value предусматривает ежегодные платежи и включает в себя Software Assurance», – сказал Сергей Агаев, генеральный директор SoftwareONE (COMPAREX).

Лицензионная программа Open Value (OV) ориентирована на представителей малого и среднего бизнеса, у которых имеется в организации пять и более ПК. OV обладает рядом преимуществ для компаний.

Небольшие единовременные затраты на приобретение программного обеспечения: оплата производится в виде ежегодных платежей, что позволяет устранить проблему нехватки оборотных средств; единое электронное соглашение на организацию: удобней управлять лицензиями и осуществлять дополнительные заказы; включение всех аффилированных лиц в соглашение для централизации закупок и управления лицензиями; контроль над расходами на приобретение программного обеспечения в случае лицензирования всего парка ПК.



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