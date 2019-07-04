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«Элар» внедрил единую архивную информационную систему в госархиве Астаны

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В рамках стратегии развития государственного архива города Нур-Султан на 2019-2021 гг. была внедрена единая архивная информационная система на базе АИС «Элар-архив» и поставлено профессиональное сканирующее оборудование отечественной марки «Элар». Об этом CNews сообщили в компании «Элар».

Госархив города Нур-Султан входит в единую систему архивного дела Республики Казахстан и распространяет свои функции на ведомственные архивы и документацию учреждений, находящихся на территории города, а также на документы, отнесенные к составу национального архивного фонда республики. Сегодня архив города Нур-Султан, на хранении в котором находятся 696 фондов с общим объемом более 357 тыс. единиц хранения за период с 1915 по 2019 гг., начал активно использовать все преимущества цифрового формата новых технологий. Благодаря информационной системе, разработанной корпорацией «Элар», автоматизирована деятельность архива в сфере оказания услуг физическим и юридическим лицам по выдаче справок, – ежегодно учреждение исполняет порядка 10 тыс. социально-правовых запросов.

Также в 2019 г. в госархив города Нур-Султан было поставлено отечественное высокопроизводительное оборудование «Элар»: планетарный сканер «Планскан А2ВЦ», сканер «Элар пауэрскан», высокоскоростной поточный сканер «Элар скамакс».

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