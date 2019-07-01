Decathlon завершил внедрение системы обучения SAP SuccessFactors Learning

В Decathlon завершился проект по внедрению корпоративной культуры непрерывного обучения с помощью решения SAP SuccessFactors Learning. Этот проект стал одним из самых стремительных внедрений, так как был реализован за один месяц.

Внедрение модуля SAP SuccessFactors Learning началось в начале декабря 2018 года. Перед проектной командой MOLGA Consulting стояла задача в сжатые сроки автоматизировать систему обучения Decathlon на максимально простой и понятной платформе, которой смогут пользоваться все сотрудники компании.

В ходе проекта был настроен каталог курсов и проигрыватель контента, назначено обязательное и рекомендованное обучение. После завершения этих этапов была настроена интеграция с ранее внедренными модулями SF.

Проект велся в сжатые сроки с использованием элементов методологии Agile – интерактивного проектирования с настройкой системы разработки.

Модуль SuccessFactors Learning был полностью внедрен в конце декабря 2018 года, а в январе 2019 года были произведены финальные доработки. Результатом завершения проекта стала возможность компании Decathlon осуществлять планирование процесса обучения своих сотрудников на всех этапах его проведения; организовывать процесс обучения по заданным требованиям и условиям; проводить учет и оценку результатов прохождения обучения; инициировать самостоятельное и социальное самообучение; проводить оценку и тестирование участников обучения; готовить отчетность для определения бизнес-результатов обучения (ROI).

«Ввиду сжатых сроков, нам пришлось уменьшить количество настроек стартового функционала системы, но набора функций хватило для запуска обучения. Однако стоит отметить, что основным модулем в обучении у нас является JAM, а Learning мы используем в качестве дополнительного для тех тренингов, где необходим функционал LMS. В целом, быстро запуститься, как оказалось, возможно, — сказал Никита Бородин, менеджер по обучению Decathlon Россия. — Learning предоставляет огромный функционал, который, несмотря на определенные ограничения, подойдет многим компаниям. В целом я доволен запуском, но еще многое предстоит изучить и реализовать».

«Несмотря на рекордно короткие сроки внедрения — один месяц, проектной команде удалось полностью достичь всех поставленных заказчиком целей. Главным подтверждением успешной реализации проекта для нас служит то, что Decathlon активно использует внедренное решение. Для команды MOLGA Consulting участие в этом проекте стало очередным положительным опытом, который будет использован нами при дальнейшем решении поставленных задач», — отметил Сергей Никитин, партнер MOLGA Consulting.