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«Яндекс.Маркет» запустил чаты для общения с магазинами

Интернет E-commerce

«Яндекс.Маркет» объявил о запуске частов с магазинами, где пользователи сервиса могут задать им любые вопросы. Онлайн-консультанты со стороны магазинов помогут потенциальным покупателям с подбором товара, расскажут подробности о его характеристиках или производителе.

Они могут подсказать то, что сложно найти с помощью обычного поиска по сайту. Например, у них можно уточнить, есть ли товар на складе, на каких условиях и куда его доставят, или когда истекает гарантийный срок.

Чтобы начать диалог с магазином, нужно нажать кнопку «Чат». В мобильной версии она находится прямо на карточке товара или на странице предложения магазина, а в десктопной — ещё и в результатах поиска по сервису. Кнопка отображается только рядом с теми товарами, чей продавец уже подключил опцию ведения диалога с потенциальным покупателем на «Маркете».

Если магазин указал в настройках время работы консультанта, пользователь будет видеть кнопку «Чат» только в эти часы.

«Мы верим, что пользователю будет проще определиться с покупкой после общения с представителем магазина. Поэтому и создали простой инструмент, который позволяет потенциальному покупателю связаться с продавцом прямо на Маркете в режиме реального времени. Для пользователя это быстрый способ узнать ещё больше подробностей о товаре, а для магазина — укрепить доверительные отношения с клиентами», — отметил старший менеджер продукта Алексей Антонов.

Чаты уже появились примерно у 6 тысяч магазинов в более чем 200 городах страны. Это продавцы популярных товаров, включая электронику и бытовую технику, одежду и обувь, товары для дома, строительства и ремонта, спорта и отдыха, красоты и здоровья.

Чтобы общаться с потенциальными покупателями на Маркете, магазинам нужно создать «Чат для бизнеса» в «Яндекс.Диалогах» и поставить в настройках отметку «Показывать на Яндекс.Маркете».



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