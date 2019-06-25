Brandquad позволит клиентам создавать штрих-коды для своих продуктов

SaaS-платформа для управления контентом интернет-магазинов Brandquad договорилась о сотрудничестве с российским представительством GS1.

Интеграция с международной системой стандартизации штрих-кодов GS1 позволит партнерам Brandquad генерировать штрих-коды для новых продуктов или добавлять штрих-коды следующих уровней для уже представленных на рынке продуктов. Весь журнал штрих-кодов синхронизируется онлайн по API (интерфейс для программирования), что исключает возможность дублирования.

Платформа Brandquad позволяет создать всю структуру штрих кодов — GTIN единичной упаковки (штрих-код 1-го уровня), GTIN групповой упаковки (2-го уровня), ITF-14 транспортной упаковки (3-го уровня), ITF-14 групповой транспортной упаковки (4-го уровня) — через интерфейс, без необходимости использовать сторонние ресурсы. Штриховой код EAN-13, необходимый для интеграции производителя с базой GS1, представляет собой графическое изображение уникального международного номера товара EAN/UCC-13 в виде, пригодном для автоматического считывания. Только после публикации в GS1, штрих-код становится официально зарегистрированным. GS1 обладает монополией на его верификацию.

Сторонние сервисы запрашивают штрих-коды, доступные для различных производителей, и хранят этот список у себя, генерируя из него штрих-коды. Если несколько кабинетов подключено для генерации штрих-кодов, то может возникнуть ситуация, при которой одни и те же штрих-коды будут использованы для разных товаров. Brandquad не хранит список штрих-кодов, а каждый раз запрашивает их напрямую в GS1.

«По правилам системы GS1, с момента публикации штрих-кода у производителя есть менее суток, чтобы внести какие-либо изменения, после чего исправление ошибок будет невозможно. После того, как производитель решит, что товар готов к выходу на полку, он сможет опубликовать товар в системе GS1. Так как регистрация товара в GS1 платная, платформа Brandquad позволит избежать дополнительных финансовых рисков», – отметил основатель и CEO Brandquad Филипп Денисов.