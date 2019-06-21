Оплата проезда банковскими картами внедряется в пригородных поездах

Сбербанк и Пригородная пассажирская компания «Содружество» сообщают о начале модернизации системы оплаты проезда в пригородных поездах.

С июня 2019 г. пассажиры могут оплачивать проезд безналично: банковскими картами с поддержкой бесконтактной технологии, а также другими гаджетами (смартфон, брелок, браслет и пр.) с подключенным сервисом Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay. Для покупки билета достаточно приложить карту или гаджет к терминалу, с помощью которого разъездные кассиры производят продажу проездных документов в пути следования поезда.

В связи с отсутствием стабильной мобильной связи в пути следования пригородных поездов списание средств за проезд со счета банковской карты может происходить в отсроченном режиме (спустя насколько часов). При этом пассажир сразу получает чек об оплате проезда.

Историю поездок можно отследить в Личном кабинете пассажира. Для доступа в Личный кабинет нужно зайти на сайт rrtp.ru и пройти простую регистрацию.

На сегодняшний день 25 единиц переносной контрольно-кассовой техники оснащены системой безналичной оплаты. До конца III квартала 2019 г. данный функционал будет реализован во всех пригородных поездах АО «Содружество». Системой безналичной оплаты также оснащены все пригородные кассы и терминалы самообслуживания «Содружество».

Данный проект должен положить начало широкомасштабному использованию банковских карт во всех сферах пригородного железнодорожного транспортного комплекса.