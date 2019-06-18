Мгновенные переводы наличными на карту Сбербанка по номеру телефона теперь доступны в сети салонов продаж МТС

Сбербанк и МТС объявили о запуске сервиса мгновенных переводов денежных средств на карты клиентов Сбербанка в салонах розничной сети МТС по всей России. Партнерство заключено в рамках развития экосистемы мгновенных переводов Сбербанка по номеру мобильного телефона.

Для перевода наличных средств на карту Сбербанка через терминалы самообслуживания или кассы салонов МТС достаточно знать номер мобильного телефона, привязанного к карте получателя. Для совершения транзакции через кассу необходимо предъявить паспорт. Перевод денежных средств через терминал доступен после того, как клиент хотя бы раз обратится в кассу и пройдет идентификацию.

Минимальная сумма перевода составляет 50 руб., максимальная сумма перевода через кассу — 100 тыс. руб., максимальная сумма перевода через терминал — 15 тыс. руб. Комиссия при переводах через кассу составляет 1,5% — минимум 50 руб., максимум — 1000 руб., комиссия при переводе через терминал — 2,99%.

Проект реализован на технологической платформе «МТС-Банк», подконтрольного оператору связи «МТС». Розничная сеть МТС насчитывает порядка 5,9 тыс салонов по всей России.

Группа компаний МТС стала шестым партнером, который подключился к экосистеме переводов Сбербанка. Ранее к экосистеме мгновенных переводов по номеру мобильного телефона присоединились такие партнеры Сбербанка, как «Тинькофф Банк», «Совкомбанк», сети салонов «Связной» и «Евросеть», WebMoney.