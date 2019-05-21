В мобильном приложении «Госуслуги Москвы» теперь можно оплатить коммунальные услуги

В мобильном приложении «Госуслуги Москвы» появилась возможность оплаты коммунальных услуг. В обновленной версии приложения разработчики Департамента информационных технологий города Москвы улучшили платежный сервис.

Раньше в приложении «Госуслуги Москвы» можно было только погашать автомобильные штрафы и пополнять лицевой счет ребенка для покупки питания в школе. Теперь можно оплатить и «коммуналку». Для этого нужно перейти в раздел «Начисления за ЖКУ», выбрать «ЕПД», нажать «Оплатить» и указать способ оплаты: карта москвича (этот самый выгодный вариант, т.к. не взимается комиссия), банковская карта, счет мобильного телефона или Apple Pay.

Мобильное приложение «Госуслуги Москвы» объединяет актуальные для горожан сервисы — образовательные, коммунальные, транспортные и другие. Помимо просмотра электронного дневника или контроля посещения и питания ребенка в школе, пользователи могут подавать заявки в Единый диспетчерский центр, вносить показания приборов учета воды и электроэнергии и многое другое. Оно доступно в App Store и Google Play.