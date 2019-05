SAP SuccessFactors Recruiting названо лучшим решением в области рекрутмента в отчете IDC

Решение SAP SuccessFactors Recruiting названо лучшим в отчете IDC MarketScape: Worldwide and U.S. Modern Talent Acquisition Suites for Large Enterprise 2019 Vendor Assessment.

Согласно IDC, привлечение талантов – это поиск и оценка кандидатов, а также отбор, найм и адаптация новых сотрудников. Эксперты определяли позицию вендоров в рейтинге на основании многих факторов: подробных опросов, интервью и опыта клиентов. К этому относятся текущие возможности и услуги, а также насколько хорошо ПО поставщика соответствует потребностям клиентов. Кроме этого, производится оценка будущей стратегии в части предложений, сегментации клиентов, их бизнес-планов и планов выхода на рынок на ближайшие 3-5 лет.

SAP SuccessFactors Recruiting стал лидером в отчете IDC MarketScape благодаря клиентскому сервису: заказчики были полностью удовлетворены глубиной и полнотой решения, обновлениями системы, соответствием потребностям бизнеса и экономической эффективностью.

Среди основных тезисов, упомянутых в отчете:

Встроенное управление информацией, связанной с кандидатами – для создания автоматизированного цифрового сообщества талантливых соискателей, страниц перехода, форм для сбора данных и профиля кандидата, маркетинговых электронных и смс-рассылок, электронной почты и аналитики.

Карьерный конструктор на сайте для интуитивно удобного наведения курсоров и переноса информации во время поиска персонала, легкого создания и поддержки внешних и внутренних карьерных сайтов, страниц перехода и шаблонов в электронной почте.

Анализатор вакансий, который помогает менеджерам и рекрутерам выявлять и устранять гендерные и предвзятые формулировки в описании должностей для поиска наиболее квалифицированных кандидатов на каждую вакансию. Анализатор вакансий также предоставляет рекомендации по заработной плате относительно местоположения работодателя, используя при этом функции машинного обучения и рассчитывая среднюю зарплату на основе анализа публичных и внутренних данных компании, а также по сложности описанного функционала.

«Привлечение и найм лучших сотрудников — именно к этому стремятся руководители компаний во всем мире. Мы не первый раз становимся лидерами IDC MarketScape, последний отчет не стал исключением. Используя инклюзивный первичный опыт соискателей и внедряя интеллектуальное управление на протяжении всего процесса найма, SAP SuccessFactors Recruiting позволяет быстрее закрывать вакансии кандидатами, которые максимально соответствуют требованиям», – отметил президент SAP SuccessFactors Грег Томб (Greg Tomb).