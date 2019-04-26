Samsung объявила о начале продаж планшета Galaxy Tab S5e в России. Цена

Samsung Electronics объявила о старте продаж планшета Galaxy Tab S5e в России. Новинка доступна в металлическом корпусе золотого, серебряного и черного цветов в официальном интернет-магазине, фирменных салонах Samsung, а также у партнеров по рекомендованной розничной цене 34,99 тыс. руб.

Широкая функциональность устройства сочетается с портативностью: толщина планшета – 5,5 мм, а вес – 400 г. При этом гаджет получил 10,5-дюймовый Super AMOLED дисплей с соотношением сторон 16:10 и невидимой клавишей «Домой» для создания ощущения полного погружения при просмотре контента. Благодаря четырем встроенным динамикам от AKG стереоэффект сохраняется даже при повороте устройства, а интеграция Dolby Atmos обеспечивает профессиональный баланс аудио.

Galaxy Tab S5e – планшет с мощной батарей, заряда которой хватает на 14,5 часов, – оптимизирован для высокой производительности. При подключении клавиатуры (продается отдельно) и переходе в режим Dex Galaxy Tab S5e превращается в инструмент для работы с интерфейсом, напоминающим ПК.

Планшет был представлен в феврале 2019 г.