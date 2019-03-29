Panasonic сменила руководство в российском и европейском подразделениях

Panasonic объявила о назначении Хироки Миядзи на должность генерального директора Panasonic Россия и президента Группы компаний Panasonic Marketing CIS. Его предшественник – Дзюнити Судзуки, после 4,5 лет работы в России переходит на пост председателя Совета директоров и CEO компании Panasonic Europe, одного из шести региональных подразделений корпорации Panasonic в мире.

Дзюнити Судзуки сохраняет за собой стратегическое управление деятельностью компании в России и СНГ. Лоран Абади, возглавлявший Panasonic Europe в течение 11 лет, объявил о своем уходе на пенсию.

Хироки Миядзи родился 11 февраля 1967 года в префектуре Фукуока в Японии. В 1989 году окончил Университет Сейнан Гакуин по специальности «Экономика» и сразу же поступил на работу в компанию Matsushita Electric Industrial (с 2009 г. - корпорация Panasonic). В последующие годы работал в головном офисе и подразделениях Panasonic в Юго-Восточной Азии.

До назначения в Москву Миядзи занимал должность директора компании Panasonic Greater Mekong Marketing & Sales, где руководил разработкой и реализацией стратегии продаж и маркетинга Panasonic в Мьянме, Камбодже и Израиле.

Дзюнити Судзуки отметил: «Возглавив деятельность Panasonic в России и СНГ несколько лет назад, я видел своей главной задачей стабилизацию положения компании в условиях стагнирующего рынка и формирование основы для дальнейшего роста. Нами были реализованы крупные проекты в преддверии Чемпионата мира по футболу, сделан ряд важных шагов к локализации бизнеса, открыты производства в Беларуси и России, а также инновационная лаборатория в Сколково. Это позволило Panasonic стать ближе к местным заказчикам и обеспечило существенный рост в некоторых продуктовых категориях. На новой позиции я продолжу уделять внимание России и СНГ, которые сохраняют принципиальное значение для корпорации Panasonic».

Хироки Миядзи, в свою очередь, выразил надежду в том, что его более чем 20-летний опыт деятельности на развивающихся рынках поможет укрепить позиции Panasonic в России и СНГ, а также будет способствовать достижению глобальных целей всей корпорации. Компания продолжит работу в ключевых областях (потребительская электроника, решения для бизнеса и отдельных отраслей экономики, в т.ч., культуры, агротехнологий и проч.), расширение круга стратегических партнеров (в т.ч., региональных), а также поиск новых каналов взаимодействия с потребителями.