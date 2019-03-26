Мобильное приложение ЦИАН распознает паспорт РФ при оформлении ипотеки

Smart Engines объявила о том, что при оформлении заявки на ипотеку через мобильное приложение ЦИАН больше не нужно тратить время на заполнение паспортных данных вручную – теперь ЦИАН распознает паспорт РФ автоматически. Достаточно на несколько секунд показать документ камере телефона – за это время приложение распознает необходимые данные, после чего они автоматически вносятся в поля заполняемой анкеты.

Новый функционал был реализован на базе технологии Smart IDReader, разработанной компанией Smart Engines. Процесс распознавания выполняется в реальном времени на мобильном телефоне и останавливается, когда система уверена в результате.

После того как анкета заполнена, заявки на ипотечный кредит отправляются на одобрение в банки-партнеры. Уже через пару минут пользователям предоставляют решения по ипотеке в приложении ЦИАН. Выбрав лучшее предложение, можно продолжить общение в онлайн-режиме на сайте банка-партнера. В офис банка нужно будет прийти только один раз – на сделку.

Дмитрий Камалдынов, директор бизнес-юнита «ЦИАН.Финансы», отметил: «Пользователь сэкономит 1,5 минуты времени, если в ипотечной анкете ЦИАН выберет способ ввода паспорта РФ через видео распознавание. Наши исследования показывают, что поиск паспорта занимает 1,5 минуты, ввод с клавиатуры 2 минуты, Видео распознавание решает проблему ввода паспорта за 30 секунд. Наша команда старается сделать сервис удобным и комфортным для наших пользователей».

Мобильное приложение ЦИАН с возможностью распознавания паспорта гражданина РФ уже опубликовано в App Store и Google Play.