«Первый ОФД» и «Контур.ОФД» займутся совместной аналитикой больших данных

«Первый ОФД» и «Контур ОФД» стали партнерами в области обработки больших данных (BigData). Сотрудничество позволит увеличить точность аналитических результатов и качество исследования рынков продаж. Ранее «Первый ОФД» договорился об интеграции экспертизы по аналитическим продуктам с еще несколькими ОФД.

Операторы фискальных данных «Первый ОФД» и «Контур.ОФД» договорились о консолидации экспертизы в области Big.Data. В информации, поступающей с касс к ОФД, содержится много данных, необходимых для аналитики продаж. Для получения аналитических результатов с максимальной заданной точностью необходимо большее покрытие, чем у каждого оператора по отдельности.

Консолидация накопленной экспертизы в области BigData позволит предоставлять клиентам более эффективный и надежный продукт, чем существующие в настоящее время на рынке. Объединение операторов позволит унифицировать работу с данными и увеличит точность анализа рынка. Дополнительным преимуществом новых аналитических сервисов будет актуальность и достоверность данных – информация в обезличенном виде исключает возможности ошибки. Вся аналитика и статистика на основе этой информации будет представлена в динамике. Это позволит клиентам оперативно реагировать на тренды и снижать экономические и производственные риски.

«В сфере ОФД формируется экосистема аналитических продуктов, – сказал директор по развитию «Первого ОФД» Максим Ларькин. – Это вполне логично, ведь при работе с большими данными горизонтальная масштабируемость принципиально важна. Любая система, которая подразумевает обработку больших данных, должна быть расширяемой. Увеличивая объём данных, мы увеличиваем репрезентативность выборки и точность анализа».

«Рынок торговли и услуг нуждается в качественной аналитике. Это помогает игрокам видеть тенденции, строить планы и корректировать вектор движения. Чтобы рынок мог получить такую аналитику, нужно обобщать и обрабатывать большие данные. — отметил руководитель «Контур.ОФД» Михаил Добровольский. — Операторы фискальных данных обладают разным объемом рынка и разным количеством подключенных точек. Они могут формировать аналитику, но по отдельности она не будет такой масштабной, как нужно рынку. Взаимодействие операторов фискальных данных позволяет анализировать больше данных и составлять более точную картину.

«Контур ОФД» стал четвертым оператором, присоединившимся к интеграции усилий по работе с большими данными. Раннее по инициативе «Первого ОФД» договорились о сотрудничестве с операторами «ОФД-Я» и «Такском».