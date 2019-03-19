 

Devicelock представил DLP-систему для компаний c разветвленной филиальной сетью

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Devicelock, российский производитель систем защиты от утечек данных (DLP), выпустил новую версию своего продукта Devicelock DLP, одним из важных изменений которой стало расширение возможностей сбора и консолидации данных с географически распределенных серверов системы.

В частности, в новой версии появилась возможность создания иерархии серверов хранения данных, к которым подключаются Devicelock Enterprise Server (DLES), непосредственно собирающие данные с агентов, а также создание расписаний передачи информации и схем маршрутизации, учитывающих загрузку и состояние каналов связи. Такая функциональность востребована крупными российскими и зарубежными компаниями и банками, обладающими обширной и географически распределенной филиальной сетью, в которой часть офисов, к тому же, имеют слабые и ненадежные подключения к корпоративной сети.

По словам основателя и технического директора Devicelock Ашота Оганесяна, сегодня многие мультифилиальные компании вынуждены отказываться от создания централизованной системы сбора информации о потенциальных утечках данных, так как большинство DLP-решений генерируют в таком режиме значительный объем трафика. В ситуации, когда речь идет об удаленных офисах со слабыми каналами, они ограничиваются настройкой DLP-систем на заранее подготовленный список инцидентов и контролем срабатывания системы.

Обновленная Devicelock DLP позволяет собирать данные о подозрительных действиях и передавать их для последующего анализа в моменты наименьшей загрузки каналов. Кроме того, предварительная консолидация информации об инцидентах на уровне региональных подразделений позволяет сотрудникам служб информационной безопасности быстрее получать данные об утечках и принимать меры по их пресечению.

«Сегодня критически важен анализ данных не об уже случившихся утечках, а о подозрительных действиях пользователей в корпоративных системах. Как показала январская атака на клиентов Сбербанка, преступники очень быстро разрабатывают внедряют новые схемы работы», – отметил Ашот Оганесян.

«По нашему опыту, утечки данных часто происходят в небольших и удаленных подразделениях, где контроль и дисциплина слабее, так как аналитическая часть службы информационной безопасности сосредоточена в головном офисе. Поэтому для эффективной борьбы с утечками необходимо, чтобы информация о подозрительных ситуациях как можно скорее была консолидирована и проверена. Мы получили большое количество запросов на этот функционал от наших клиентов и реализовали его», – сказал Оганесян.

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