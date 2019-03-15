Acronis стал партнером Team Project 1 в ЧМ по гонкам на выносливость

Гоночная команда Team Project 1 объявила о том, что Acronis стала партнером в проекте Чемпионата мира по автогонкам на выносливость (FIA WEC). Швейцарско-сингапурская компания предоставит команде решения в области резервного копирования, хранения и аварийного восстановления информации, направленные на повышение устойчивости данных и создание более эффективного и безопасного рабочего процесса.

«Партнерство с Acronis – это взаимовыгодное сотрудничество. Благодаря облачной системе мы сможем безопасно и быстро работать с данными по всему миру, что весьма существенно расширит как возможности наших инженеров, так и повысит наши результаты на треке», – сказал Аксель Функе, глава команды Team Project 1 на Чемпионате FIA WEC.

Благодаря этому партнерству Team Project 1 станет еще одной из автогоночных команд мирового класса, которые защищают свои данные с помощью решений Acronis.

«Тот факт, что с Acronis на гонках Формулы-1 сотрудничают такие команды, как Williams и Racing Point, а на гонках Формулы-Е – NIO, был для нас очень важным критерием выбора партнера. Мы станем первыми, кто будет применять решения Acronis во время Чемпионате мира по автогонкам на выносливость, а затем будем делиться своим опытом, чтобы помочь компании Acronis еще больше расширить функциональные возможности своих продуктов», – отметил Ричард Селвин, технический директор Team Project 1.

Решения Acronis опираются на инновации в области искусственного интеллекта, машинного обучения и технологии блокчейн и обеспечивают киерзащиту по пяти векторам – защищенность, доступность, приватность, аутентичность и безопасность (SAPAS).

«Технологии Acronis отлично вписываются в насыщенный рабочий график автогоночных команд. Мы очень рады тому, что присоединяемся к семье Team Project 1 и обеспечиваем ей все аспекты киберзащиты на базе самых инновационных технологий. Мы гордимся тем, что теперь будем сотрудничать с командой, которая участвует в автогонках на выносливость, и надеемся на длительное и успешное партнерство», – сказал Дэн Хейвенс, директор по росту компании Acronis.

Новая система была использована на трассе Себринг в гонке 1000 miles of Sebring (первой гонке Чемпионата FIA WEC в сезоне 2019 года и шестой гонке в суперсезоне FIA WEC).

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