МТС запускает интерактивную медиаплатформу WASD.TV для киберспорта

МТС объявила о запуске интерактивной медиаплатформы для киберспортсменов и геймеров WASD.TV и селекционного механизма Лига Gambit для отбора игроков-любителей в профессиональные киберспортивные команды.

Пользователи WASD.TV могут не только стримить и смотреть трансляции других игроков, но и участвовать в киберспортивных турнирах, зарабатывать виртуальную валюту (XP) за любые активности на платформе и тратить её на продвижение стримов на главной странице и поощрение лучших стримеров. Функционал платформы также позволяет пользователям выводить на экран сразу две трансляции (кооперативный стриминг с объединенным чатом) и стримить в высоком разрешении вне зависимости от рейтинга.

В рамках развития геймерской экосистемы МТС, платформа WASD.TV включает также две соревновательные составляющие: Лигу Gambit и Лигу стримеров.

Лига Gambit – механизм отбора игроков в профессиональные киберспортивные команды. После создания канала на WASD.TV пользователю предлагают присоединиться к первому сезону Лиги Gambit по одной из двух дисциплин: League of Legends или Dota 2. Участникам предстоит пройти индивидуальный и групповой этапы отбора, чтобы выйти в LAN-финал (офлайн-соревнование), по результатам которого лучшие игроки получат возможность заключить трёхмесячный оплачиваемый контракт с Gambit Esports и войти в молодёжное подразделение клуба. На индивидуальном этапе оценивать уровень геймеров будет искусственный интеллект, автоматически анализируя навыки игрока. Также на результат могут повлиять зрители – поделившись с понравившимся стримером виртуальной валютой, любой пользователь увеличивает его шансы на попадание в групповой этап, где к оценке игроков подключатся эксперты из Gambit Esports. Победители проекта, первый сезон которого продлится семь месяцев, также получат возможность пройти обучение в академии – тренировочном лагере (буткемпе) под присмотром менторов, сотрудников Gambit Esports и других представителей индустрии.

Лига стримеров поможет дополнительно поддержать наиболее талантливых игроков, которые хотят развиваться в сфере создания интересного контента для зрителей. Эта лига длится три месяца и также подразумевает цикличность. Победителей будут выбирать, исходя из количества стримов и «похвалы» со стороны зрителей, которые могут передавать понравившемуся игроку виртуальную валюту. Лучшие стримеры получат денежные призы от МТС: общий призовой фонд пять миллионов рублей будет распределен между 50 победителями. Приз за первое место составит полтора миллиона рублей, за второе – один миллион, за третье – полмиллиона рублей.

«WASD.TV – собственная разработка МТС. Мы запускаем не просто стриминговый сервис, мы представляем платформу, на базе которой будем развивать различные решения в сфере гейминга, профессионального киберспорта и мультимедийного контента. МТС долго изучала рынок киберспорта, создавая продукты для геймеров, анализируя информацию о специфике потребления контента игроками и зрителями. Приобретение одного из лучших в мире киберспортивных клубов Gambit Esports позволило нам еще лучше понять этот рынок, чтобы в тесном сотрудничестве с лучшими экспертами создать продукт, способный изменить представления о гейминге и киберспорте в России, – отметил президент МТС Алексей Корня. – По нашим оценкам, российский рынок киберспорта в ближайшие годы будет расти в среднем на 20% ежегодно, в этом году достигнет 55 миллионов долларов, а в 2023 году превысит 100 миллионов долларов. Мы уверены, что на столь быстро растущем рынке МТС, технологическая компания с большим опытом разработки инновационных продуктов и работы с самой широкой аудиторией, сможет занять существенную долю».

Платформа использует ресурсы облачного провайдера #CloudMTS, что обеспечивает высокую доступность, работоспособность и гибкую масштабируемость сервиса. Это позволяет WASD.TV справляться с высокими нагрузками, характерными для онлайн-трансляций.

В настоящее время платформа WASD.TV переведена в открытое бета-тестирование. Пользователем платформы может стать абонент любого оператора связи.

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