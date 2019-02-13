Faberlic создаст микросервисную архитектуру учетной системы второго поколения на базе Oracle Cloud

Компания Faberlic объявила о создании микросервисной архитектуры учетной системы второго поколения «Партнер 2.0». Внедрение обусловлено растущими потребностями огромной базы консультантов (более 1,2 млн человек), а также планами по развитию бизнеса. Базой для разработки стало облако Oracle Cloud.

«Мы начали разрабатывать новые сервисы доставки, платежей, консультантов, расчеты вознаграждений, выдачи товаров и многие другие. Для размещения практически всех критичных сервисов мы выбрали Oracle Cloud. Почему? Предыдущая разработка у нас также велась на Oracle, есть специалисты, и, главное, есть поддержка от вендора. Пока что речь больше о IaaS, но нам доступна и модель PaaS», – рассказал Валерий Капленко, директор департамента информационных технологий компании Faberlic.

Развернутые микросервисы и контейнеры будут интегрированы в основную учетную систему Faberlic. Помимо микросервисной архитектуры, компания получила серьезные возможности масштабирования отдельных сервисов и связанных с ними сотрудников без дополнительных затрат. Кроме того, Faberlic обеспечит высокий уровень отказоустойчивости, создаст условия для повышения производительности систем, а также сделает работу ИТ- и бизнес-подразделений более гибкой.

«Мы уже развернули контейнеры и начали трансляцию данных, сами сервисы сейчас разрабатываются. Первые из них мы запустим уже в июле, а до конца 2019 г. на микросервисную архитектуру перейдут наиболее критичные сервисы. В течение 2020 г. новая архитектура будет запущена полностью», – добавляет Валерий Капленко.

В рамках модели Oracle Universal Credits, которая дает доступ ко всем PaaS и IaaS-сервисам Oracle, компания Faberlic рассматривает использование облачных сервисов: Oracle Database Cloud Service, Oracle Integration Cloud, Oracle Management Cloud, Oracle Identity Cloud Service, Oracle CASB Cloud Service, Oracle Cloud Infrastructure и Oracle Container Cloud Service . Они могут применяться как для разработки и тестирования микросервисов, так и для последующей их интеграции в сочетании с высоким уровнем безопасности.

Компания Faberlic остается одним из мировых лидеров косметического рынка, выпуская более тысячи новых наименований продукции ежегодно. Сейчас предприятием открыты представительства в 20 странах мира, а доставка осуществляется в 40 стран. Общая клиентская база превышает 8 млн человек.