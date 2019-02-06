«Элтекс» запустила производство беспроводной точки доступа с LTE

«Элтекс» объявила о начале серийного производства беспроводной точки доступа WB-15-W с поддержкой LTE.

WB-15-W – это всепогодная беспроводная точка доступа Wi-Fi с поддержкой LTE и функцией резервирования каналов для подключения сетевого оборудования к интернету или ведомственным/корпоративным сетям.

Устройство поддерживает режим моста при построении IPSec over GRE-туннелей через сотовую сеть и режим маршрутизатора в случае, если туннелирование не настроено.

WB-15-W выполнен в корпусе со степенью защиты IP-54, что позволяет эксплуатировать устройство в сложных климатических условиях. Благодаря заложенными в память настройкам для крупных операторов сотовой связи WB-15-W автоматически определяет профиль модема.

В версии ПО 1.3.0 будет организован функционал, позволяющий обеспечить подключение к сервисной платформе SoftWLC в режиме OTT через сеть сторонних операторов связи, что даст возможность быстро и гибко инсталлировать услугу у заказчика без дополнительных действий, а также позволит создавать GRE-туннели через сотовую сеть. Текущая версия ПО 1.1.0.