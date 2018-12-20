В России появилась первая сеть VR-кинотеатров от Сбербанка и Impulse Machine

Оператор программы «Спасибо от Сбербанка» вместе с VR-студией Impulse Machine запустили первую в России сеть pop-up VR-кинотеатров ImpulseVR. Первые 6 кинотеатров с 72 персональными залами откроются в Москве, Санкт-Петербурге и других городах страны декабре 2018 и начале 2019 г. Заказ билетов в кинотеатр уже доступен на сайте программы «Спасибо от Сбербанка», а также непосредственно в кинотеатрах ImpulseVR как за рубли, так и за бонусы «Спасибо».

Первый VR-кинотеатр в Москве открылся в Центре современного искусства «Марс». Также в данный момент согласовывается стратегическое партнерство с сетью торговых центров «МЕГА». VR-кинотеатры ImpulseVR могут быть размещены в торговых центах «МЕГА» не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах присутствия сети.

Для ImpulseVR, в отличие от других подобных проектов, которые были запущены в России, будет создаваться эксклюзивный VR-контент студией Impulse Machine. Сюжет первого интерактивного VR-фильма будет зависеть от решений, которые по ходу действия принимает лично зритель.

Каждый кинотеатр ImpulseVR — это от 9 до 20 индивидуальных залов. Они оборудованы удобными вращающимися креслами и самыми современными VR-шлемами с наушниками и мощными компьютерами, которые необходимы для обработки компьютерной графики в реальном времени. Зрители смогут взаимодействовать с виртуальным пространством при помощи специальных контроллеров в руках.