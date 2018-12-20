«Ростелеком» подключил «Виртуальную АТС» в горных селах Дагестана

«Ростелеком» в Дагестане в условиях крайнего высокогорья подключил услугу «Виртуальная АТС» в 3 селах Цумадинского района, находящегося на границе с Грузией и Чеченской республикой. Горные населенные пункты Хварши, Хушет, Сильди получили устойчивую телефонную связь. Такая же станция связи была установлена в прикутанном хозяйстве Дарада-Мурада. На очереди еще два села Цумадинского района Метрада и Тинди, в которых до конца года будет подключен интернет и сопутствующие услуги по виртуальной телефонии.

Преимущество такой станции в том, что к ней можно быстро подключить виртуальный номер обычного городского формата или целую виртуальную АТС с возможностью выделения номеров 8-800. При этом не требуется тянуть отдельную линию, пользователю достаточно иметь просто доступ к интернету.

«В Дагестане уже 8 высокогорных сел и одно прикутанное хозяйство пользуются виртуальной телефонией с многоканальным телефонным номером и возможностью проведения аудио- и видеоконференций, мониторингом звонков, переадресацией, голосовым меню и другими телекоммуникационными сервисами. Наша услуга отлично интегрировалась в сложные географические и погодные условия региона и помогает решать проблемы сельчан и сотрудников администраций», – отметил директор Дагестанского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Ярахмедов.