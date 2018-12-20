ГК «Авилекс» осуществила инсталляцию и настройку программно-аппаратного комплекса для Дворца «Мои документы»

Группа компаний «Авилекс» (Avilex) осуществила инсталляцию и настройку программно-аппаратного комплекса для Дворца государственных услуг «Мои документы», открытого в павильоне «РСФСР» на ВДНХ.

Здание отреставрировано и приспособлено для современного использования. Площадь Дворца — 5400 м2, для посетителей работает 20 окон приема, в офисе работают 67 сотрудников.

Цели проекта — создание многофункционального пространства, направленного на развитие и совершенствование системы оказания государственных услуг, на повышение узнаваемости бренда «Мои документы» и лояльности целевой аудитории, формирование доверия к системе многофункциональных центров в глазах потребителей государственных услуг.

Дворец «Мои документы» призван стать местом проведения различных мероприятий городского значения. Для этих целей компания Project Support, которая входит в ГК «Авилекс», организовала мультимедийное наполнение проекта. Фойе, конференц-зал, учебный центр, кабинеты руководителей и переговорные комнаты оснащены современным мультимедийным оборудованием для проведения мероприятий различного формата — видеопрезентаций, пресс-конференций, видеоконференций. В фойе установлен бесшовный светодиодный цилиндр форматом 14800x2850 мм с шагом пикселя 2,5 мм. Панель предназначена для трансляций познавательных видеоматериалов об истории города Москвы и центров «Мои документы».

Дворец «Мои документы» предоставляет полный набор услуг мультифункционального центра. Для этих целей комплекс оснащен оборудованием последнего поколения: системой Digital Signage, электронной очередью, IP-телефонией, АРМ, а также другими необходимыми сервисами и инструментами.