ЦРПТ поддержала инициативу фармотрасли по уменьшению длины кода маркировки

ЦРПТ поддержал инициативу лидеров фармотрасли, в частности компании «Фармстандарт», ускорить внедрение системы маркировки лекарств за счет упрощения технологии печати кода, а именно уменьшения количества символов в нем. Таким образом, качество и скорость печати кодов на упаковках лекарств останется согласно принятым ранее требованиям и не потребует времени на перенастройку оборудования. Решение не распространяется на производство высоко затратных лекарственных препаратов, включенных в государственную программу «12 высокозатратных нозологий».

Криптокод – это дополнительные символы в коде Data Matrix, который наносится на упаковку товаров. Он централизованно генерируется оператором с помощью отечественных технологий криптографии и исключает появление «двойников» и возможность повторного вывода на рынок товаров.

Тестирования на производствах различных компаний демонстрируют, что механизм с печатью длинного кода успешно работает, но в некоторых случаях требует дополнительной калибровки и настройки оборудования для увеличения плотности печати кода. По оценке участников рынка, этот процесс требует дополнительного времени. При этом согласно закону, с января 2020 года всем производителям необходимо перейти на обязательную маркировку своей продукции, а дистрибьюторам и аптечным сетям – обеспечить движение и продажу маркированных лекарств.

ЦРПТ вместе с отраслью инициирует внесение этих поправок в методические рекомендации текущего эксперимента. Таким образом, эта инициатива гарантирует, что отрасль сможет выполнить требования закона и обеспечить маркировку лекарств в срок, поставленный правительством РФ.