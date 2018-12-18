CyberPower обеспечила бесперебойную работу банка крови в онкологическом диспансере

В ГБУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер» в Уфе прошла презентация системы бесперебойного энергоснабжения банка крови, полностью оборудованного и запущенного в работу в декабре 2018 г.

В настоящее время Республиканский онкологический диспансер – это крупнейший онкологический центр в республике, где сосредоточены квалифицированные медицинские кадры, современная диагностическая и лечебная аппаратура. Для организации надежного хранения компонентов крови, вакцин, диагностических образцов, проб, а также возможности длительного хранения редких групп крови был установлен парк профессионального холодильного оборудования.

Второй задачей в установке дорогостоящего морозильного оборудования стала необходимость организации надежной системы гарантированного электропитания. Даже незначительный сбой в сети, а уж тем более полное отключение электроэнергии, способны не только серьезно навредить морозильным камерам, но и привести к сбою настроек температурного режима и как результат, к потере ценных образцов и бесценного запаса крови.

Для защиты морозильного оборудования от любых сбоев в сети и обеспечения необходимого времени автономной работы установлены источники бесперебойного питания компании CyberPower, переданные на безвозмездной основе Республиканскому клиническому онкологическому диспансеру Российским представительством производителя.

Для повышения устойчивости работы системы принято решение использовать индивидуальные источники питания для каждой холодильной единицы. Таким образом, всего было передано восемь ИБП CyberPower серии Professional. Каждый ИБП оснащен SNMP-платой, что позволило объединить разрозненный парк холодильных установок в единую сеть мониторинга и настроить систему оповещения ответственного персонала о любых нарушениях напряжения, температурного режима и т.п. изменениях. Проект спешили запустить в декабре, с тем, чтобы на длинные новогодние праздники уже работала система мониторинга, велся электронный журнал наблюдений. Сейчас в любой момент времени можно быть уверенными в качестве крови, возможности ее использовать в операционной.

Монтаж и настройка системы гарантированного питания проведены специалистами компании ООО «Медсервис», имеющими богатый опыт в работе с медицинскими учреждениями и прекрасно разбирающихся в специфике требований.