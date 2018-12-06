RСNTec поставил Smart PDU RPCM «Салым петролеум» для повышения доступности инфраструктуры узлов связи

Smart PDU RPCM российского производителя RСNTec были выбраны компанией «Салым петролеум» (СПД), совместным предприятием по освоению Салымской группы нефтяных месторождений в Западной Сибири, для удаленного управления телекоммуникационным оборудованием.

Теперь Smart PDU RPCM помогают обеспечить стабильную работу узлов связи на Салымской группе месторождений.

«Мы внимательно следим за технологическими новинками и стараемся брать на вооружение лучшие решения российского и зарубежного рынка для оптимизации нашей деятельности. После теста Smart PDU RPCM RСNTec в компании было принято решение использовать модуль на всех новых кустовых площадках месторождения. RPCM – удобный и простой инструмент, который решает широкий спектр проблем, связанных с электропитанием, а благодаря удаленному управлению каждой розеткой, помогает значительно увеличить скорость реагирования и избежать простоев телекоммуникационной инфраструктуры, функционирование которой тесно связано с процессом нефтедобычи», – сказал Константин Иванов, руководитель группы поддержки инфраструктуры информационных технологий «Салым петролеум».

«Мы очень рады, что компания "Салым петролеум" выбрала RPCM для повышения доступности своей инфраструктуры, и продолжаем развивать функциональность наших устройств для еще большего удобства, информированности инфраструктурных команд о состоянии энергообеспечения на распределенных объектах и автоматизации действий по восстановлению доступности инфраструктуры при сбоях», – отметил Максим Данилов, директор по развитию RСNTec.

Smart PDU RPCM объединяет в одном устройстве функции удаленного управления (WEB/SSH/SNMP/REST API), защиту от короткого замыкания на каждой розетке, АВР (Автоматический ввод резерва), диагностику корректно подключенного заземления, счетчики электроэнергии для каждой из десяти розеток, сторожевой таймер для автоматизации перезапуска зависшего оборудования, защиту от пожаров и задаваемые задержки при подаче электропитания, что позволяет запускать инфраструктуру в нужном порядке и избегать высоких пусковых токов.

RPCM используются в 14 странах мира, более, чем в 20 городах России в самых разных отраслях, таких как добыча полезных ископаемых, телеком, центры обработки данных, логистика, спутниковая навигация, энергетика, организация инфраструктуры безопасных городов, банки, разработка ПО, хостинг и многих других, в которых успешность бизнеса зависит от доступности инфраструктуры.