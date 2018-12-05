Системные операторы России и Казахстана усовершенствовали систему информационного обмена

АО «Системный оператор Единой энергетической системы» и АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company, АО «KEGOC») успешно реализовали комплекс мероприятий по переводу межсистемного информационного обмена с технологии передачи пакетов поверх арендованных каналов временного цифрового мультиплексирования (IPoTDM) на современную технологию виртуальных частных сетей (IP VPN).

Переход на современную технологию позволил увеличить надежность информационного обмена за счет возможности доступа в нормальных и аварийных режимах к информационным ресурсам расположенных в Астане и Алма-Ате диспетчерских центров АО «KEGOC». За счет этого также удалось повысить пропускную способность информационного обмена с 384 кбит/с до 2 Мбит/с по каждому из двух каналов IP VPN и значительно снизить эксплуатационные издержки на их аренду. Кроме того, благодаря использованию современных технологий и организации обмена информацией по двум каналам одновременно в соответствии с требованиями национального стандарта ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, увеличилась надежность и отказоустойчивость межмашинного обмена телеинформацией между национальными диспетчерскими центрами.

Проект был реализован в рамках действующего Соглашения об информационном обмене между ОАО «СО ЕЭС» и АО «KEGOC» от 29 октября 2009 года № 05-01-С-1046 и дополнения к нему от 25 июня 2018 года № 01-32-ДС-507.

Совместная работа специалистов блока информационных технологий АО «СО ЕЭС» и диспетчерских центров АО «KEGOC» по переходу на новые каналы связи началась в 2017 г. За этот период были согласованы схемы модернизации информационного обмена, подготовлен согласованный переход на новые правила адресации и маршрутизации данных, связанные с необходимостью организации передачи телеинформации в дублированном режиме (одновременно по двум каналам), заключены договоры с операторами связи на предоставление услуг IP VPN. В это же время сторонами был разработан и согласован «Регламент взаимодействия АО «СО ЕЭС» и Филиала АО «KEGOC» «НДЦ СО» при техническом и оперативном обслуживании автоматизированных систем (средств) диспетчерского и технологического управления».

В ноябре 2018 г. завершены работы по организации каналов, настройке оборудования связи в исполнительном аппарате АО «СО ЕЭС» и диспетчерских центрах АО «KEGOC», успешно проведены испытания, опытная эксплуатация и сдача комплекса межсистемного информационного обмена в промышленную эксплуатацию.