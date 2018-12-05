«Росэлектроника» и «ПКК Миландр» создали совместное предприятие по производству «умных» электросчетчиков

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех и российский разработчик и производитель интегральных микросхем АО «ПКК Миландр» заключили соглашение о создании совместного предприятия по производству «умных» счетчиков электроэнергии. Согласно документу, подписанному в ходе Международного форума «Электрические сети» в Москве, контрольный пакет акций будет принадлежать холдингу «Росэлектроника».

Новая компания будет производить интеллектуальные приборы учета потребляемой электроэнергии и ЭКБ на мощностях предприятий «Росэлектроники». Планируется, что в течение года проект выйдет на самоокупаемость, а его производственная мощность составит 1,5 млн счетчиков в год.

На сегодняшний день на российском рынке электросчетчиков преимущественно предоставлены приборы, выпускаемые на базе зарубежных интегральных микросхем, печатных плат, электронных компонентов и модулей, корпусных элементов. Новое совместное предприятие обеспечит производство защищенной системы учета энергоресурсов на основе серийно выпускаемых интегральных микросхем российской разработки. Информационную безопасность продукции гарантирует защищенный микроконтроллер отечественного производства, использующий российские криптографические алгоритмы информационного обмена. Продукция предназначена для использования в индивидуальных и многоквартирных жилых домах, на объектах электроэнергетической инфраструктуры, коммерческой недвижимости, промышленности и бюджетной сферы.

«В соответствии со стратегией развития радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех реализация данного совместного проекта предполагает «сквозное» импортозамещение. Мы выстраиваем полностью отечественную интеллектуальную систему учета электроэнергии – на территории России создается и ЭКБ, и аппаратура, и системное программное обеспечение. Это позволит не только сократить зависимость от иностранных комплектующих, но и будет способствовать наращиванию объемов производства гражданской продукции на предприятиях холдинга», - сообщили представители «Росэлектроники».

Помимо этого, совместное предприятие займется развитием и внедрением инфраструктуры управления ресурсами «Инфосфера» – программно-аппаратного комплекса, созданного для автоматизации мониторинга потребляемых энергоресурсов для оптимизации поставок и распределения энергетических мощностей.