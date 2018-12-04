Smart IDReader интегрирован в мобильное приложение «БАТ Россия»

Smart Engines внедрила технологии распознавания документов Smart IDReader в мобильное приложение, используемое «БАТ Россия» для регистрации потребителей табачной продукции в своих базах данных. Интеграцию библиотек распознавания выполнили специалисты компании Smart Engines.

В ходе проекта корпоративное мобильное приложение «БАТ Россия» получило функциональность автоматического распознавания информации из паспорта гражданина РФ. Раньше сотрудник компании вручную вносил паспортные данные потребителя. Теперь ему достаточно навести камеру мобильного устройства на документ. Smart IDReader за несколько секунд распознает данные, необходимые для заполнения полей регистрационной формы.

Интеграция Smart IDReader в мобильное приложение позволяет распознавать документы в видеопотоке или на отдельных изображениях. При этом все вычисления выполняются автономно на устройстве в режиме реального времени. Данные не передаются на обработку в облако или на сервер.

Руководитель отдела по развитию торгового маркетинга «БАТ Россия» Игорь Ягубкин отметил: «Внедрение технологии автоматического распознавания документов сделало процессы заполнения регистрационных форм потребителей более быстрыми и простыми. Раньше нашим сотрудникам приходилось заполнять все поля вручную. Smart IDReader обеспечивает высокое качество распознавания данных и значительно упрощает регистрацию наших потребителей».