«Дукаскопи банк» ускоряет онлайн открытие счетов с технологией Smart Engines

«Дукаскопи банк» объявил об успешном внедрении новой технологии распознавания машиночитаемых зон (MRZ) на документах клиентов в процессе онлайн-открытия счетов.

Поставщиком технологии выступила компания Smart Engines - известный игрок на рынке решений для распознавания документов. Компания основана ведущими учеными институтов РАН, с успехом сочетает передовые научные подходы и современные технологии для решения сложных задач в области компьютерного зрения.

«Дукаскопи банк» сделал свой выбор в пользу Smart Engines на основании подробного анализа отзывов многочисленных пользователей технологии - банков, финансовых и страховых компаний. Также Дукаскопи банк провел собственные исследования технологии, подтвердившие ее эффективность. Для банка было важно, чтобы кроме надежности и быстродействия, распознаваемые документы и полученные данные не покидали серверов банка - чтобы не нарушать строгие швейцарские нормы регулирования по защите персональных данных своих клиентов.

В банке отмечают первые положительные результаты применения новой технологии - открытие счетов онлайн стало быстрее и удобнее.