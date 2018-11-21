LWCOM развернул Wi-Fi-сеть для склада фармацевтической компании «Вита»

Системный интегратор LWCOM помог федеральной фармацевтической компании «Вита» построить высокопроизводительную и отказоустойчивую беспроводную сеть.

Инженеры LWCOM провели выездное радиочастотное обследование склада в Самаре и разработали архитектуру беспроводной локальной сети. Стабильное покрытие всей территории склада обеспечили 15 точек доступа Ruckus R510, установленные в режиме Unleashed и коммутаторы HPE Aruba 2530.

Специалисты LWCOM выполнили монтаж точек доступа, их преднастройку и пусконаладку. Чтобы убедиться в надежности работы решения было проведено повторное выездное радиообследование.

«Одной из особенностей проекта являлись строгие технические требования к беспроводной сети. Критичными были такие параметры сети, как уровень принимаемого сигнала, отношение сигнал/шум, поддержка бесшовного роуминга, большого количества беспроводных клиентов, балансировка нагрузки и, конечно же, отказоустойчивость. Однако благодаря высокому уровню экспертизы инженерного состава и многолетнему опыту работ нам удалось выполнить все необходимые требования и построить высокопроизводительную и надежную сеть Wi-Fi. Проект, не смотря на удаленность объекта (Самара), был выполнен в установленные заказчиком сроки и "под ключ", – сказал руководитель проекта Алексей Евсеенко.