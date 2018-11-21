«Гарда технологии» выпустила новую ИБ-платформу «Гарда аналитика»

«Гарда технологии» представила платформу для построения комплексных систем информационной и экономической безопасности – «Гарда аналитика».

Платформа автоматизирует выявление инцидентов, обеспечивает проведение расследований и позволяет обнаруживать угрозы безопасности на ранней стадии.

«Гарда аналитика» построена на технологиях работы с большими данными, интегрируется с информационными системами предприятия, бизнес-процессами и приложениями. Система связывает события, полученные из различных источников данных, в единое информационное пространство.

Одним из ключевых преимуществ платформы является естественный язык – используются названия объектов предметной области организации и реального мира. Для работы с системой, создания сценариев контроля, проведения расследований, формирования библиотек инцидентов не требуется специальных знаний.

«Гарда аналитика» открывает широкие возможности для решения задач безопасности, таких, как оперативная оценка кандидата или контрагента, контроль бизнес-процессов организации, анализ финансовых операций, контроль целостности и защита критических данных в информационных системах, обнаружение атак, заражений и теневых информационных технологий, выявление транзакционного и телекоммуникационного фрода, мошенничества при закупках, производстве и сбыте.

Владимир Пономарев, генеральный директор «Гарда технологии», сказал: «Платформа «Гарда аналитика» — продукт, который объединил в себе наши разработки последних лет и позволил использовать достижения в области работы с большими данными для интеллектуального анализа и автоматизации выявления угроз информационной и экономической безопасности. Решение интегрируется с имеющимися информационными системами в организации, бизнес-приложениями, а также с внешними открытыми источниками информации. Это позволит службам информационной и экономической безопасности радикально расширить область контроля и видимость угроз безопасности».

Антон Шкарин, технический директор «Гарда технологии», сказал: «Решение, которое нам удалось создать, – это новый подход к обнаружению инцидентов информационной и экономической безопасности. Акцент на связях и сценариях, настраиваемое машинное обучение в комплексе с возможностью непрерывного обогащения данными дают службе безопасности неограниченные возможности оперативного анализа и контроля всех событий и их взаимосвязей».

Роман Жуков, директор центра компетенций «Гарда технологии», отметил: «Современные крупные организации оперируют огромным массивом информации, эксплуатируют различные информационные системы, имеют сложные и разветвленные бизнес-процессы. Для решения задач безопасности в такой сложной обстановке мы предлагаем не просто новый инструмент, а целый комплекс мероприятий, новый подход, включающий возможность создания и непрерывной актуализации базы сценариев, которые в дальнейшем автоматизируются в "Гарда аналитика". Возможность гибко адаптироваться к новым угрозам – одна из ключевых особенностей платформы. При создании "Гарда аналитика" мы уделяли особое внимание выстраиванию целой экосистемы безопасности, позволяющей подключать большое число разнородных источников событий. В частности, бесшовная интеграция наших решений по защите от утечек информации, мониторингу бизнес-приложений, баз данных и сетевого трафика позволяет обеспечить глобальную видимость всей внутренней обстановки в компании за пределами возможностей отдельно взятых информационных систем»