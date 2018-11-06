Samsung объявила о запуске в России производства первых в мире QLED-телевизоров 8K

Samsung Electronics объявила о запуске производства первых в мире телевизоров QLED Q900R 8K c самым точным и максимально реалистичным из существующих сегодня разрешений экрана. Завод компании в Калужской области будет производить для локального рынка устройства с диагоналями 75 и 85 дюймов. Предзаказ на новые модели можно оформить на официальном сайте Samsung до 20 ноября 2018 г. Телевизоры поступят в продажу в конце ноября 2018 г.

В линейке Q900R реализована технология 8K AI Upscaling на базе искусственного интеллекта, которая позволяет улучшить качество изображения до уровня 8K, вне зависимости от качества исходного видео и от способа его передачи. Она также включает в себя функцию улучшения звука, которая автоматически анализирует и дорабатывает качество аудиоконтента в каждой сцене, чтобы создать эффект полного погружения.

Высокий уровень яркости телевизора – до 4000 нит – дает возможность с безупречной точностью отображать контент до мельчайших деталей. Функция Q HDR 8K с использованием стандарта HDR10+ c поддержкой динамических метаданных оптимизирует уровень яркости и цветопередачи для каждой сцены.

Российские потребители одними из первых в мире получат возможность стать обладателями телевизора. Ранее продажи линейки Q900R стартовали в Корее, США и странах Европы.