«Ростех» создал «интеллектуальный» комплекс для борьбы с беспилотниками

Концерн «Созведие» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») представил автоматический комплекс радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами «Солярис-Н». Новейшая разработка обеспечивает защиту от дронов на площади до 80 квадратных километров.

«Интеллектуальная» система охраняет территорию от проникновения беспилотников в автоматическом режиме, без участия оператора. Аппаратура разведки комплекса обнаруживает летающий объект, проводит анализ траектории движения и структуры сигнала, на основании чего самостоятельно определяет, является ли он беспилотником и принимает решение о дальнейших действиях.

После идентификации объекта как беспилотного летательного аппарата комплекс начинает воздействовать на него радиопомехами, перекрывая каналы приема-передачи данных и блокируя аппаратуру навигационно-временного обеспечения. За счет этого дрон теряет ориентацию и падает.

«Автоматический комплекс обнаружения и подавления с элементами искусственного интеллекта является оптимальным средством защиты объектов от беспилотников. Он действует без участия человека, что сводит к нулю вероятность ошибки оператора. Аналогов подобных комплексов на гражданском рынке России в настоящий момент нет. Мы рассчитываем на высокий интерес к данной разработке со стороны государственных и частных организаций, нуждающихся в обеспечении защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов», – отметил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Комплекс «Солярис-Н» построен по модульному принципу, что позволяет оптимизировать его состав в соответствии с конкретными требованиями заказчика. Новая система дополняет линейку устройств радиоэлектронной борьбы «Солярис», разработанных концерном «Созвездие». В нее входит малогабаритный передатчик помех для подавления сотовой связи всех диапазонов внутри помещений «Солярис-мини» и носимый передатчик «Солярис-кейс» для защиты от радиоподрыва с возможностью прицельного радиоподавления каналов сотовой связи стандартов GSM 900 и DCS 1800.