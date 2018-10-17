Банк «Открытие» запускает два стартапа в сфере цифровых технологий

Банк «Открытие» принял участие в межбанковском финтех-акселераторе Banktech2018, по итогам которого банк принял решение о запуске двух пилотных проектов со стартапами в сфере цифровых технологий. Банком «Открытие» были отобраны две команды, чьи решения направлены на развитие продуктов и сервисов для клиентов малого и среднего бизнеса.

«КУБ» – онлайн-сервис для предпринимателей, который упрощает выставление счетов контрагентам и помогает отслеживать оплату по ним. Банк «Открытие» и сервис «КУБ» первыми среди участников акселератора реализовали интеграцию и тестирование в «песочнице». По завершении пилотного проекта клиенты банка «Открытие» смогут отправлять счет и платежки контрагентам напрямую в интернет-банке без необходимости ручного ввода реквизитов.

«МСБ Аналитика» – стартап, целью пилота с которым является совместная проверка гипотез по оптимизации скоринговых моделей и подходов к работе с данными о клиентах.

«В течение трех месяцев продуктовые команды банка «Открытие» работали в одной команде с участниками акселератора, создавали прототипы решений, прорабатывали варианты реализации и их ценность для клиентов малого и среднего бизнеса. По итогам были выбраны два проекта, с которыми мы продолжим работу и до конца 2018 года проверим несколько гипотез. Один из проектов гармонично расширяет экосистему продуктов и сервисов для клиентов МСБ, другой — дополняет экспертизу банка в работе с данными и знаний о клиенте», – отметила член правления банка «Открытие», член совета директоров ассоциации «Финтех» Надия Черкасова.

Banktech2018 – специализированная программа, направленная на подготовку совместных проектов банков с финтех-стартапами. Во второй волне акселератора приняли участие 75 компаний из России, СНГ и Европы.