Terralink добавила веб-панель для настройки и мониторинга системы юридически значимого ЭДО xDE

Terralink сообщила о том, что в последнем обновлении системы электронного документооборота Terralink xDE появилась Dashboard — веб-панель для настройки и мониторинга процессов обмена юридически значимыми документами. Это стало одним из этапов реализации стратегии повышения доступности системы для конечных пользователей и удобства администраторов, позволив перейти от «ручного» режима настройки и мониторинга состояния документов к более целостному и комфортному взаимодействию с системой.

По утверждению разработчика, используя Dashboard, можно: подключить оператора электронного документооборота; зарегистрировать ящик электронной почты для обмена документами; добавить архивное хранилище; настроить уведомления, таймеры, RFC и параметры прокси-сервера.

Как отметили в Terralink, в предыдущих версиях системы для управления настройками нужно было править конфигурационные файлы в текстовом редакторе. Процедура выполнялась специально обученными специалистами, требовала изучения документации и иногда сопровождалась ошибками из-за опечаток при написании значений параметров.

Согласно заявлению разработчика, графический интерфейс управления конфигурацией автоматически контролирует допустимость параметров, поэтому внести ошибочные значения невозможно. Помимо наглядности, это стало еще одним фактором ускорения процесса настройки. По данным разработчика, в результате первых тестирований управление параметрами через Dashboard заняло в три раза меньше времени, чем ручное редактирование файлов конфигурации.

Также вместе с реализацией Dashboard в xDE появились функции мониторинга документооборота. Визуализация процесса обмена документами повышает удобство использование системы для пользователей, считают в Terralink.

До появления Dashboard посмотреть статус документа можно было только из учетной системы, пользовательский интерфейс xDE таких функций не содержал, поэтому у пользователей был только один способ отследить состояние документа — посмотреть его в интерфейсе учетной системы.

Используя панель мониторинга, можно: отслеживать состояние документов сразу по семи операторам электронного документооборота; фильтровать документы по периодам; сортировать по конкретному оператору или контрагенту; выбрать документы в определенном состоянии и сформировать отчет.

В Terralink считают, что появление Dashboard улучшило пользовательские характеристики системы, в связи с чем процесс настройки стал быстрым, интуитивно понятным и защищенным от ошибок оператора, а панель мониторинга позволяет оперативно отслеживать статусы документов, не обращаясь к учетной системе.