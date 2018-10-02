Ростелеком-Solar представил новую версию IGA-платформы Solar inRights 2.7

Компания Ростелеком-Solar, национальный провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью, объявила о выходе следующей версии IGA-платформы (Identity Governance & Administration) Solar inRights. Благодаря новым инструментам, сокращающим ресурсозатраты на внедрение и сопровождение системы, заказчики смогут снизить совокупную стоимость владения системой в среднем в 1,5 раза, говорится в сообщении PR-службы компании.

Для упрощения процесса интеграции в Solar inRights 2.7 реализован инструмент «Мастер подключения информационных систем», благодаря чему добавление новой системы происходит всего в три этапа: выбор подходящего коннектора к информационной системе, настройка ее подключения и выбор шаблона подключения. После этого администратор может импортировать объекты – пользователей и полномочия системы – в Solar inRights.

Новая версия платформы «из коробки» предлагает типовые шаблоны конфигурации основных функциональных элементов – процессов согласования, правил преобразования данных, технических ролей для разграничения доступа к системе. Это ускоряет процесс настройки Solar inRights, обеспечивая ее необходимыми для работы артефактами.

Настройка и сопровождение новой версии IGA-платформы стало еще более простым и удобным благодаря новым графическим инструментам – редактору ролей и редактору прав пользователей.

Графический редактор ролей Solar inRights позволяет анализировать состав роли, видеть, к каким системам имеет доступ сотрудник. Администратор может быстро создавать и редактировать роли, менять их состав, просматривать подразделения и должности, для которых роль является базовой, а также видеть родительские роли и внутренние права Solar inRights, которые включены в роль. В системе впервые появился набор предустановленных технических ролей, это позволяет сократить и упростить процесс внедрения.

Графический редактор прав пользователей позволяет динамически управлять областями видимости пользователей и подразделений на основании атрибутов пользователей, принадлежности к подразделению и других подобных им параметров.

«В этом релизе мы продолжили движение в сторону реализации простых и удобных инструментов для настройки системы, которые упрощают внедрение и сопровождение системы, при этом сохраняя высокие показатели гибкости Solar inRights. Кроме того, Solar inRights 2.7 обладает существенно большей производительностью при работе на больших объемах данных по сравнению с предыдущей версией. Даже на низкопроизводительных серверах каждый узел кластера системы способен обрабатывать свыше 500 операций по управлению доступом в минуту», — отметил Дмитрий Бондарь, руководитель направления Solar inRights компании Ростелеком-Solar.

Система Solar inRights является российской разработкой, внесена в Единый реестр отечественного ПО (№ 176), сертифицирована ФСТЭК России на соответствие требованиям к программному обеспечению по 4 уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей (сертификат соответствия № 3793) и может использоваться для замещения зарубежных аналогов.