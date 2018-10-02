ALP Group провела ИТ-аудит сетевой инфраструктуры компании «Обнинскоргсинтез»

Компания ALP Group, системный интегратор, российский поставщик услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита, провела ИТ-аудит сетевой инфраструктуры в производственной компании «Обнинскорсинтез», говорится в сообщении пресс-службы ALP. В результате детального анализа сетевой инфраструктуры, который занял две недели, у заказчика появилась полная картина, описывающая актуальное состояние сети. ALP Group также дала рекомендации по повышению эффективности работы сетевой инфраструктуры и очертила направления развития, позволяющие в дальнейшем самым оптимальным образом модернизировать, масштабировать и развивать сетевую инфраструктуру компании-заказчика.

Проектная команда исследовала топологию построения локальной сети и межсетевое взаимодействие; способы подключения клиентских устройств к локальной вычислительной сети (ЛВС); технологии по обеспечению безопасности ЛВС; системы мониторинга сетевых устройств; подходы компании-заказчика к управлению сетевой инфраструктурой; состояние и настройки активного оборудования.

Специалисты сервисной компании проанализировали эффективность имеющихся программных и аппаратных ресурсов, а также основные характеристики масштабируемости сетевой инфраструктуры. Была проанализирована и способность сети обеспечивать непрерывность производственных процессов. Причем, как при штатном функционировании, так и в случае различных сбоев, говорится в сообщении.

По итогам аудита эксперты ALP Group определили «узкие места», в которых вероятны сбои, отказы оборудования и другие нештатные ситуации. Специалисты ALP Group предоставили перечень технологий, которые могут повысить эффективность работы ИТ- инфраструктуры компании (агрегированные каналы связи, QOS и др.).

По итогам проведенного ИТ-аудита ALP Group предложила «Обнинскоргсинтезу» эталонную модель сетевой инфраструктуры, построенную на соответствующих моделях оборудования уровня Enterprise. А также комплекс первоочередных мер по реорганизации сетевого сервиса.