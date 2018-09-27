ФСБ и «Ростелеком-Solar» заключили соглашение о взаимодействии в области обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак

«Ростелеком-Solar», национальный провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью, сообщает о подписании соглашения с ФСБ России. Целью данного соглашения является организация взаимодействия в сфере обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак в рамках ГосСОПКА.

Подписанный документ позволяет «Ростелеком-Solar» предоставлять российским организациям сервисы по созданию и эксплуатации корпоративных и ведомственных центров ГосСОПКА: выполнение задач по обнаружению, реагированию и ликвидации последствий компьютерных атак, оценке защищенности инфраструктуры и обеспечению взаимодействия корпоративных и ведомственных центров с вышестоящими центрами ГосСОПКА. Таким образом, субъекты ГосСОПКА могут использовать ресурсы и экспертизу центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC, передавая ответственность за реализацию функций центра ГосСОПКА сервис-провайдеру.

«Это очень важная веха в нашем взаимодействии с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам. Благодаря этому соглашению мы одними из первых на рынке сможем предоставлять заказчикам целостную услугу по реализации функций корпоративных и ведомственных центров ГосСОПКА, закрывая таким образом соответствующий блок требований 187-ФЗ», – сказал Владимир Дрюков, директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком-Solar».

Федеральный закон №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», вступивший в силу 1 января 2018 г., обязывает органы государственной власти, государственные корпорации и другие организации, относящиеся к КИИ, создать ведомственные или корпоративные центры ГосСОПКА. Это подразумевает создание необходимой технической базы, процессов мониторинга, анализа и расследования инцидентов, а также выполнение ряда других функций в соответствии с методическими рекомендациями ФСБ России. Субъекты КИИ могут осуществлять построение центров ГосСОПКА самостоятельно либо выполнить эту задачу с помощью сервис-провайдеров, обладающих лицензиями на соответствующую деятельность.

Помимо обмена информацией об инцидентах информационной безопасности, а также взаимодействия в области обнаружения, предупреждения и реагирования на компьютерные атаки, в рамках соглашения ФСБ России и «Ростелеком-Solar» договорились о проведении совместных тренировок и учений по вопросам функционирования ГосСОПКА. Сотрудничество будет направлено на повышение уровня осведомленности и квалификации специалистов обеих организаций в области информационной безопасности и совершенствование методической базы, разрабатываемой в целях эффективной эксплуатации и функционирования ГосСОПКА. Соглашение также предусматривает проведение совместных семинаров, конференций и прочих мероприятий.