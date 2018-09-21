Российское ПО, российская сборка: «Нэтберг» и «Рэйдикс» представляют новую компактную и мощную СХД

Российские решения в сфере хранения данных могут конкурировать с зарубежными аналогами: новая СХД Aeon S200-RX M2 под управлением ПО «Raidix» будет представлена на конференции ПРОSTOR, сообщается в пресс-релизе, поступившем в CNews.

Новая система хранения данных от «Нэтберг», поставщика программно-аппаратных решений, под управлением «Raidix», российского разработчика решений для хранения данных, найдет применение в качестве серверного, сетевого или кластерного хранилища, а также при транзакционной и потоковой нагрузке на скоростях до 100 Гб и выше. СХД, сходная по конфигурации, успешно зарекомендовала себя в СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича.

При относительно небольших размерах (корпус 2U) удалось воплотить архитектуру, в которой задублированы основные компоненты на случай отказа или необходимости замены. Инженеры «Нэтберг» предусмотрели наличие внутренних соединений и достаточное количество SAS-портов: на каждом контроллере предусмотрено по 4 порта SAS3, которые могут использоваться как для подключения дополнительных дисков, так и для доступа, говорится в сообщении.

Аппаратная часть СХД состоит из двух контроллеров и общего дискового пространства с возможностью расширения за счет дисковых полок Netberg Aeon серии RX. Каждый из контроллеров СХД включает в себя 2 процессора Intel Xeon и дополнен 32 Гб оперативной памяти с возможностью расширения до 1 Тб.

СХД работает под управлением «Raidix», которое внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. «Raidix» обеспечивает как файловый, так и блочный доступ к данным и позволяет отслеживать производительность отдельных дисков с функцией упреждающей реконструкции массивов. Самообучающийся модуль распознавания QoSmic позволяет задавать отдельным приложениям уровень производительности для работы с системой хранения данных.

Новое решения для хранения данных от «Нэтберг» и «Raidix» отличается по параметрам надежности, емкости и возможностям масштабирования при выгодной цене, отмечается в пресс-релизе.