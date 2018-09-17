«Элтекс» запустил сервисный маршрутизатор ESR-1700 в серийное производство

«Элтекс», российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования, сообщил о запуске сервисного маршрутизатора ESR-1700 в серийное производство.

Сервисный маршрутизатор ESR-1700 представляет собой универсальную аппаратную платформу. Устройство способно выполнять широкий круг задач, связанных с маршрутизацией, анализом и фильтрацией сетевого трафика.

Основное предназначение маршрутизатора – выполнение функций межсетевого экрана со всеми сопутствующими задачами: обеспечение комплексной сетевой безопасности, борьба с сетевыми угрозами, защита от вторжений в частные сети, фильтрация трафика на основании web-адресов, контроль сетевых приложений и прочие.

ESR-1700 предназначен для операторов связи, крупных предприятий и дата-центров.

Производитель назвал ключевые преимущества устройства: развитая функциональность и высокая производительность за счет оптимального сочетания программной и аппаратной обработки данных; выделенный процессор Control Plane с архитектурой x86, улучшенная управляемость устройства; долговременная защита капиталовложений за счет регулярного выпуска обновлений программного обеспечения; учет требований заказчиков в новых версиях ПО, готовность к развитию функциональности устройств на основании технических заданий и частных требований проектов; возможность бесплатного обновления ПО; назначенный срок службы – не менее 10 лет; режим технической поддержки – в соответствии с требованиями заказчика; оптимальное соотношение качества и стоимости.

Предприятие «Элтекс» предлагает бесплатное тестирование оборудования операторам, заинтересованным в его применении.