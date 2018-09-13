РВК запустила Экспортный акселератор для компаний НТИ по выходу на азиатские рынки

РВК в партнерстве с PwC запустила «Экспортный акселератор» Национальной технологической инициативы (НТИ). Программа направлена на развитие экспорта российских технологических компаний, которые работают на рынках НТИ.

Первый набор акселератора нацелен на компании, разрабатывающие перспективные, глобально-ориентированные продукты в сфере искусственного интеллекта, больших данных и интернета вещей. Претенденты должны демонстрировать устойчивое развитие бизнеса и нацеленность на азиатские рынки.

Все компании, подавшие заявку в акселератор, смогут провести детальную оценку своего экспортного потенциала с помощью профильных российских и зарубежных экспертов, получат практические рекомендации по доработке своего продукта и дальнейшим шагам по выходу на рынки Азии.

На базе оценки экспертов, наиболее перспективным компаниям будет предложено стать участниками Экспортного акселератора НТИ. Они смогут детально изучить существующие бизнес-возможности в выбранном регионе, получить индивидуальные консультации профильных зарубежных экспертов, сформировать пул потенциальных партнеров и клиентов на целевом рынке.

Участникам акселератора также будет предложен комплексный набор инструментов по выходу на международные рынки со стороны институтов развития, оказывающих поддержку внешнеэкономической деятельности.

«РВК создает новый сервис в периметре НТИ, направленный на содействие международной экспансии российских высокотехнологических компаний. Участники акселератора получат доступ к быстрым и эффективным инструментам по разработке стратегии выхода на перспективные рынки Азии. Мы рассчитываем, что участие в отборочном этапе примет около полусотни компаний в сегментах AI, IoT и Big data, из которых будут отобраны до 15 участников акселератора», – отметил генеральный директор РВК Александр Повалко.

«Во всем мире экспортные акселерационные программы являются эффективным инструментом подготовки компаний к выходу на новые рынки, установлению деловых контактов и поиску новых бизнес-партнеров. Наша совместная программа, разработанная на основе опыта глобальной сети PwC в экспортной акселерации, поможет российским технологическим компаниям максимально эффективно и быстро подготовиться к выходу на интересующие их азиатские рынки», – отметил партнер, руководитель практики сопровождения сделок PwC в России Олег Малышев.

Программа Экспортного акселератора НТИ стартует в ноябре 2018 года. Прием заявок от компаний продлится до 15 октября 2018 года.