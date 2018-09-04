«АйДи – Технологии управления» перевел «Россети» на свободное ПО

«АйДи – Технологии управления» частично перевел управление контентом и проектно-сметной документацией компании «Россети» на российскую СЭД-платформу на базе открытого программного обеспечения. По итогам проекта в группе компаний «Россети» автоматизированы процессы размещения, хранения и учета первичных финансово-бухгалтерских и договорных документов, а также проектно-сметной документации по проектам (титулам), прошедшим Государственную экспертизу.

Компания «Россети» - крупнейший оператор энергетических сетей в России. Компании было необходимо снизить затраты на создание и передачу документов, а также повысить скорость их перемещения как внутри оператора, так и с 15 его дочерними зависимыми обществами (ДЗО).

В открытом конкурсе победу одержала компания «АйДи – Технологии управления». Перед исполнителем стояла задача создать единое масштабируемое хранилище данных и документации. Для оптимизации затрат на поддержание ИТ-инфраструктуры и для упрощения процесса масштабирования ECM-решения на все ДЗО энергетического оператора, «АйДи – Технологии управления» предложил внедрить ECM-систему собственной разработки на базе свободного ПО.

«Отход от проприетарной модели программного обеспечения позволяет создавать более гибкие, масштабируемые системы, не нуждающиеся в сложном и дорогостоящем обслуживании и легко адаптируемые под специфические запросы заказчика. Благодаря свободному доступу к исходному коду программы, можно внедрить дополнительные модули, подключить новых пользователей или провести интеграцию с внешними источниками данных более оперативно и с меньшими материальными и временными затратами», - сказал Роман Коновалов, генеральный директор «АйДи – Технологии управления».

За полгода в «Россети» внедрено решение «СЭДО» на базе свободной платформы Documino, разработанное «АйДи – Технологии управления». В рамках проекта было создано масштабируемое хранилище документов – репозиторий – специально под потребности крупных, географически распределенных компаний: архитектура «СЭДО» адаптирована к неограниченному приросту данных, а также к появлению новых пользователей.

При создании ИТ-системы специалисты интегратора учитывали специфику и стандарты российского законодательства в области документооборота. К примеру, механизм передачи документов и заданий разработан таким образом, чтобы доступ сотрудников к ним осуществлялся в соответствии с их должностными полномочиями.

Кроме того, благодаря настройке интеграционных сервисов и кроссплатформенных ссылочных механизмов, система бесшовно взаимодействует с любыми внешними источниками информации и может выполнять роль хранилища внутрикорпоративных данных. Например, ECM-решение интегрируется с учетными системами «Россетей» с возможностью однократного ввода информации. В итоге процессы управления всеми корпоративными данными стали полностью прозрачными для сотрудников и топ-менеджмента энергетического оператора.

На сегодняшний день система запущена в промышленную эксплуатацию и поддерживает размещение всех электронных версий документов компании «Россети» и 15 ее ДЗО, а также позволяет управлять любыми типами внутрикорпоративного контента.