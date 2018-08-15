«Альфа-Банк» роботизировал ряд операционных процессов

«Альфа-Банк» объявил о планах сэкономить до 85 млн руб. в год, роботизировав ряд рутинных операционных процессов и исключив из них участие человека.

Множество внутренних процессов банка требует выполнения человеком рутинных действий. При этом современные технологии RPA (Robotic Process Automation) позволяют заменить оператора программными средствами роботизации, без какого-либо вмешательства в работу существующих IT-систем.

Программные роботы в соответствии с заданным алгоритмом выполняют те же действия с различными системами банка, что и живой оператор, но круглосуточно и без ошибок. Консультантом по проекту выступила компания EY, оказав поддержку в выборе процессов для роботизации, настройке платформы RPA, обучении специалистов банка и построении внутреннего центра экспертизы RPA.

«Благодаря нашим роботам мы сможем обеспечить запланированное в стратегии Альфа-Банка удвоение бизнеса почти без увеличения штата операционного блока, — отметила Мария Шевченко, главный операционный директор «Альфа-Банка». Такие процедуры, как формирование и выгрузка выписок по аудиторским вопросам, перенос данных из системы в систему, и проверки внесенных данных клиентов, не требуют принятия сложных решений и являются идеальными объектами роботизации».

«Ключевыми факторами успеха проекта стали фокус руководства банка на достижение экономического эффекта, а также создание в банке собственного центра экспертизы RPA. Если говорить о потенциале развития RPA-технологий банке, то следующий возможный шаг — это интеллектуальная автоматизация (intelligent automation) — расширение возможностей RPA-технологий средствами машинного обучения и искусственного интеллекта», — сказал Алексей Аммосов, партнер EY.

В «Альфа-Банке» уже роботизировано семь операционных процессов. Программа роботизации операционного блока продлится до конца 2018 года, по ее завершению более 30 процессов будут выполняться без участия человека.