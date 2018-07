Oracle в лидерах магического квадранта Gartner по управлению доступом

Oracle объявила о позиционировании в сегменте лидеров в магическом квадранте Gartner по управлению доступом (Gartner 2018 Magic Quadrant for Access Management, Worldwide) и получении наивысшей оценки за применение предприятиями в мире (Global-Enterprise Use Case) критически важных возможностей в отчете Gartner's 2018 Critical Capabilities for Identity Governance and Administration.

Кроме того, в начале этого года Oracle пятый раз подряд была размещена в сегменте лидеров в магическом квадранте Gartner по решениям администрирования и управления идентификационными данными (Gartner’s 2018 Magic Quadrant for Identity Governance and Administration).

Современные усовершенствованные угрозы безопасности требуют проактивного подхода и интеллектуальной автоматизации, которые могут быстро масштабироваться в условиях динамично меняющейся ИТ-среды. Портфолио решений Oracle для обеспечения безопасности предоставляет полный набор интегрированных решений, разработанных для сокращения времени реагирования на угрозы.

Oracle помогает организациям прогнозировать, предотвращать, обнаруживать и реагировать на огромное количество событий безопасности, которые осложняют деятельность ИТ и обеспечение информационной безопасности. Oracle использует многоуровневый подход к безопасности, который помогает организациям защищать всю свою облачную среду, включая пользователей, приложения, данные и инфраструктуру.

«Из-за быстрого роста числа пользователей и приложений, объема данных и инфраструктуры организациям сложно следить за множеством угроз безопасности, - отметил Эрик Олден, старший вице-президент и генеральный менеджер Oracle по направлению безопасности и идентификации. - Комплексная платформа безопасности Oracle, использующая самые современные механизмы машинного обучения и адаптивную безопасность в сочетании с решением по управлению идентификационными данными пользователей, предназначена для того, чтобы помочь организациям защитить данные, в том числе путем ограничения доступа к ним».

Согласно Gartner, «лидеры на рынке управления доступом в целом сформировали значительную клиентскую базу. Они предоставляют набор функций, отвечающих текущим практическим потребностям клиентов. Лидеры также демонстрируют превосходное видение и исполнение ожидаемых заказчиком требований, связанных с технологией, методологией или средствами доставки. Они также показывают, какую роль играет управление доступом в совокупности с другими, связанными или смежными предложениями. Лидеров обычно характеризует высокий уровень удовлетворенности клиентов возможностями управления доступом, процессом продаж и/или соответствующими сервисами и поддержкой».

В отчете по критически важным возможностям управления и администрирования идентификационных данных пользователей (Critical Capabilities for Identity Governance and Administration) корпорация Oracle также получила высшую оценку за практику использования ее решений предприятиями в мире (Global-Enterprise use case). Gartner заявляет, что инструменты IGA «помогают организациям контролировать риски доступа, управляя учетными записями пользователей и их правами в инфраструктурных системах и приложениях на уровне предприятия». Для оценки были выбраны 16 поставщиков.

Аналитики Gartner сравнивали их по 11 критически важным критериям и 4 вариантам практического использования. Эти критерии включали: сертификацию доступа, запросы на доступ, аудит, простоту развертывания, управление правами доступа, исполнение, жизненный цикл управления идентификаторами, управление политиками и ролями, отчетность и аналитику, масштабируемость и производительность, гибкость рабочих процессов.