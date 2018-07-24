Ofd.ru запустил автоматические уведомления о продажах в чат-боте в Viber

Ofd.ru, оператор фискальных данных, расширил возможности бесплатного чат-бота в Viber. Теперь предприниматели могут самостоятельно настроить уведомления о динамике продаж в торговых точках, которые чат-бот будет автоматически формировать и отправлять в указанное клиентом время.

Чтобы настроить автоматические уведомления, предпринимателю необходимо в разделе «Уведомления» чат-бота выбрать юрлицо, указать период, за которые нужно сформировать отчет и указать дни недели и время, в которое его нужно выслать. Пользователь может самостоятельно выбрать, за какой период он хочет получить отчет о продажах: за день, за календарную неделю или календарный месяц. Также доступна сводка за выбранный промежуток дат. Система сохранит настройки и будет ежедневно присылать предпринимателю отчет о продажах. Если потребуется сменить настройки, уведомление можно удалить и создать новое. Количество уведомлений не ограничено.

«За неделю с момента запуска бота количество его пользователей уже превысило 1 тыс. предпринимателей. Автоматическая отправка уведомлений будет особенно удобна тем, кто, например, хочет ежедневно в определенное время получать статистику продаж своей торговой точки. Предпринимателю достаточно один раз настроить в чат-боте Ofd.ru уведомления, выбрав удобные часы оповещения (например, 20:00) и период ("Сегодня"), после чего бот будет ежедневно присылать уведомления. Уведомления экономят время предпринимателя – теперь не нужно регулярно заходить в интерфейс бота, отчет будет формироваться автоматически», – сказал директор Ofd.ru Антон Румянцев.

Бесплатный чат-бот @Ofd.ru Bot в мессенджере Viber был запущен 28 июня 2018 г. Функциональность бота позволяет оперативно в любое время и в любом месте получать статистику продаж в торговых точках за сутки, месяц или период, контролировать динамику выручки по всем или выбранным кассам и/или торговым точкам, количество пробитых чеков, сумму среднего чека и другие статистические данные. Устанавливать и настраивать дополнительное программное обеспечение не нужно.

Сервис доступен для действующих клиентов Ofd.ru. Чтобы пользоваться функциями бота, новым клиентам необходимо пройти регистрацию на сайте Ofd.ru. Если предприниматель работает с другим ОФД, у него также есть возможность воспользоваться ботом – для этого нужно зарегистрироваться в личном кабинете Ofd.ru и подключить бесплатный сервис «Тест-драйв». Чтобы воспользоваться возможностями бота, предпринимателю нужно непосредственно в интерфейсе бота ввести логин и пароль от личного кабинета Ofd.ru. При этом сам бот не хранит ни логины, ни пароли, что обеспечивает дополнительную конфиденциальность данных. Синхронизация чат-бота с личным кабинетом Ofd.ru осуществляется с помощью специального закрытого API.