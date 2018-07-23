Брокерская платформа «Тинькофф инвестиции» запустила новый тариф «Трейдер»

Онлайн-сервис «Тинькофф инвестиции» запустил новый тариф «Трейдер» для покупки ценных бумаг.

По условиям нового тарифа «Трейдер», комиссия за сделку составит 0,03% (с учетом биржевого сбора). После первой сделки в месяце, в котором пользователь «Тинькофф инвестиций» покупал или продавал активы, также взимается комиссия в размере 590 руб. за обслуживание, которое включает в себя мгновенный ввод и вывод денежных средств в режиме 24/7 и не требует дополнительных платежей за хранение ценных бумаг и другие депозитарные услуги. Если клиент не совершал сделки в течение расчетного периода, комиссия за обслуживание списываться не будет.

«Мы продолжаем улучшать тарифный план "Тинькофф инвестиций" и оптимизируем его под разные модели поведения наших пользователей. Новый тариф "Трейдер" — один из самых доступных тарифов для покупки активов на небольшие суммы на американском фондовом рынке. Он будет особенно востребован у клиентов, которые предпочитают часто совершать сделки с зарубежными ценными бумагами, а также имеют долгий опыт торговли на бирже», — сказал Александр Емешев, вице-президент, директор по разработке новых продуктов «Тинькофф банка».

Чтобы переключиться на новый тариф «Трейдер», нужно обновить мобильное приложение «Тинькофф инвестиции» 1 августа 2018 г., зайти в разделы «Профиль» — «Тариф» и подтвердить переход на новый тариф кодом из СМС. Тариф можно менять несколько раз в месяц (после каждого изменения начинается новый расчетный период).