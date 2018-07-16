Решения «Лаборатории Касперского» применены для защиты IT-инфраструктуры ЦППК

«Центральная ППК», крупнейший перевозчик среди пригородных пассажирских компаний России, интегрировала защитные решения Kaspersky Security для бизнеса и Kaspersky Anti Targeted Attack Platform в свою корпоративную сеть.

Продукты «Лаборатории Касперского», имеющие единую консоль управления, автоматически предотвращают возникновение даже самых сложных угроз. Они объединяют в себе новейшие технологии, в том числе на основе машинного обучения. Kaspersky Anti Targeted Attack Platform обеспечивает защиту организации от целевых атак даже на самых ранних стадиях.

Kaspersky Security для бизнеса – комплексное решение для корпоративных пользователей, которое включает в себя множество инструментов и технологий для обеспечения кибербезопасности всей IT-инфраструктуры. Kaspersky AntiTargeted Attack Platform – платформа защиты от целенаправленных атак, которая входит в состав решения Kaspersky Threat Management and Defense. Она противостоит нападениям на всех этапах и способна как обнаружить уже начавшуюся атаку и минимизировать ущерб от неё, так и защитить предприятие от потенциальных угроз, оценив риски для безопасности в текущей инфраструктуре.

«Полигон ЦППК охватывает 11 регионов России. Для обеспечения кибербезопасности инфраструктуры такого масштаба необходимо партнёрство с компанией, которая является признанным экспертом в данной сфере и обладает большим опытом в реализации таких проектов. Сотрудничество с «Лабораторией Касперского» полностью отвечает нашим целям и задачам. Благодаря выбранным решениям все системы ЦППК готовы к бесперебойной работе даже в условиях сложных целенаправленных кибератак», — отметил Игорь Евдокимов, начальник управления ИТ «Центральная пригородная пассажирская компания».

«Продукты «Лаборатории Касперского» отвечают всем современным стандартам корпоративных систем информационной безопасности. Наши решения позволяют выявлять целевые атаки и сложные угрозы с помощью новейших технологий и глубокой аналитики, на основе которой составляются актуальные антивирусные базы. Единая консоль управления визуализирует информацию обо всех событиях в сети, позволяет одновременно отслеживать и контролировать широкий набор функций», – сказала Евгения Наумова, руководитель управления корпоративных продаж «Лаборатории Касперского».

«Центральная ППК» осуществляет 91,4% всех перевозок на Московском железнодорожном узле, 63,4% — в России. В 2017 году электропоезда компании выполнили 866 991 рейс. В собственном парке ЦППК 90 поездов. На данный момент в компании работают более 8 000 сотрудников.