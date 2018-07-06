НГУ запускает магистерские программы по ИИ при поддержке Nvidia

Новосибирский государственный университет объявил о запуске магистерских программ по искусственному интеллекту при поддержке компании Nvidia.

Программы НГУ включают математические курсы со спецификой последних научных разработок и современные курсы, основанные на передовых технологиях искусственного интеллекта и машинного обучения, большинством компаний расценивающихся как основа их будущих продуктов.

В рамках сотрудничества Новосибирский госуниверситет планирует разработать образовательные курсы при поддержке Nvidia по четырем направлениям: глубокое обучение, ускоренные вычисления, робототехника и компьютерное зрение.

«Доступ к передовым технологиям и вычислительным возможностям, без которых трудно себе представить работу с искусственным интеллектом, позволит начинающим исследователям совершать прорывы в самых разных отраслях экономики: ритейле, финансах, здравоохранении, транспорте и многих других», — сказал руководитель магистерской программы «Искусственный интеллект и семантическое машинное обучение» Баир Тучинов.

Сотрудничество с компанией Nvidia открывает широкие возможности для НГУ: обучающиеся смогут проходить сертификацию, получат доступ к лабораториям и учебным материалам компании, а также смогут участвовать в совместных образовательных мероприятиях университета и крупнейшего разработчика в области искусственного интеллекта.

Желающим обучаться необходимо будет пройти вступительные испытания: собеседование, образовательный конкурс по математике и конкурс индивидуальных достижений, а к англоязычной программе добавляется еще и подтверждение знания английского языка. Набор на магистерские программы «Искусственный интеллект и семантическое машинное обучение» и «Big Data Analytics» уже начался и продлится до 26 июля включительно.

Nvidia — это компания, занимающаяся вычислениями в области искусственного интеллекта. Изобретенный Nvidia в 1999 году графический процессор (GPU) стал не только катализатором роста рынка ПК-игр, но и изменил представления людей о компьютерной графике и революционизировал параллельные вычисления. Эффективная работа с алгоритмами глубокого обучения на GPU стала важнейшей предпосылкой взрывного роста технологий искусственного интеллекта и началом новой эры вычислений, где GPU действует в качестве мозга компьютеров, роботов и самоуправляемых автомобилей, которые способны воспринимать и понимать окружающий мир.