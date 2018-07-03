AOC представила новую линейку мониторов V2

AOC, производитель мониторов, анонсировал совершенно новую линейку мониторов V2. Ее первыми представителями станут модели с диагональю 21,5, 23,8 и 27 дюймов. Эти тонкие мониторы оснащены безрамочными с трех сторон IPS-панелями с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей), обеспечивают широкие углы обзора (178/178) и точную цветопередачу (72% охвата цветового пространства NTSC). Безрамочная конструкция скрывает рамку за панелью, что придает линейке минималистичный внешний вид. Элегантность подчеркивается также тонким боковым профилем (7,7 мм для 21,5- и 23,6-дюймовых моделей, 7,9 мм для 27-дюймовой) и плоской задней крышкой без каких-либо выступов. Металлическая подставка удерживает монитор в оптимальном положении и обеспечивает регулировку наклона более чем на 20°. Подставка оснащена разъемами для питания, наушников и входящего видеосигнала. Новые мониторы из линейки V2 обладают временем отклика 5 мс, частотой обновления 75 Гц и поддерживают технологию AMD Freesync.

Модели 22V2Q (21,5 дюйма), 24V2Q (23,8 дюйма) и 27V2Q (27 дюймов) поставляются в комплекте с кабелями DisplayPort и HDMI и обеспечены трехлетней гарантией. В продаже мониторы появятся в июле 2018 г. по ориентировочной цене 10 189, 10 929 и 15 329 руб. соответственно.