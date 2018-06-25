Промсвязьбанк реализовал функции открытия и пополнения вкладов в банкоматах

Промсвязьбанк реализовал функцию открытия вкладов в банкоматах: с 21 июня такая возможность действует для вклада «Мой доход» с доходностью 6,2 – 6,55% годовых. При открытии вклада «Мой доход» в банкомате клиент получит надбавку к ставке в размере 0,1%, в результате итоговая ставка по вкладу составит 6,3 – 6,65% годовых в зависимости от срока. Также в банкомате реализована функция пополнения ранее открытых вкладов.

С 21 июня вклад «Мой доход» можно открыть и пополнить в банкоматах Москвы и Московской области. С 1 июля 2018 г. функция будет доступна во всей банкоматной сети Промсвязьбанка. В перспективе в банкоматах можно будет открывать и другие вклады банка.

Открыть или пополнить вклад в банкомате можно путем безналичного перечисления денежных средств во вклад с текущего, накопительного, карточного счета или с вклада «до востребования». Также открыть вклад с использованием наличных средств возможно в банкомате с функцией cash-in. Для открытия вклада «Мой доход» или пополнения ранее открытых вкладов в банкомате Промсвязьбанка достаточно совершить несколько простых операций, следуя указаниям меню в «Личном кабинете» клиента.

«Мы рады предложить клиентам новый способ открытия и пополнения вкладов через банкоматы, – сказала директор по депозитным и расчетным продуктам Промсвязьбанка Наталья Волошина. – Открыть или пополнить вклад в банкомате Промсвязьбанка можно в любое время, независимо от времени работы офисов банка. Кроме того, в "Личном кабинете" клиент может получить информацию по своим счетам и вкладам. Функция пополнения вклада через банкомат будет особенно удобна клиентам, получающим зарплату на карты Промсвязьбанка».