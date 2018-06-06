В Республике Татарстан завершен проект создания Единой архивной информационной системы

«ЭЛАР» объявила о завершении проекта создания Единой архивной информационной системы Республики Татарстан (ЕАИС РТ) на базе АИС ЭЛАР-Архив. Впервые в России полностью автоматизирована передача на хранение в государственные и муниципальные архивы не только бумажных, но и электронных документов по истечении установленного срока. Благодаря инновационному решению автоматизирована вся архивная отрасль региона, включающая Государственный комитет, Государственный архив и 46 муниципальных архивов.

Проект начался в 2016 году и предполагал решение задачи по автоматической сдаче в электронном виде любых архивных документов, созданных в Единой межведомственной системе электронного документооборота РТ, которая действует с 2009 года и обеспечивает работу более 11 000 сотрудников и создание 8 тысяч новых документов и резолюций в день.

«Прием на государственное хранение электронных документов и их использование в соответствии с нормами архивного законодательства сегодня, пожалуй, один из самых актуальных вопросов, который касается деятельности архивов и качества предоставления архивных услуг населению в целом, - сказал руководитель департамента по работе с архивами корпорации «ЭЛАР» Александр Радченко. - Уже сегодня многие организации и учреждения имеют электронные архивы, содержащие массивы документов исключительно в электронном виде и при этом имеющих юридическую силу, равнозначную бумажным оригиналам».

Автоматизирована деятельность архивов в части оказания услуг физическим и юридическим лицам по выдаче справок и предоставлен доступ к фондам для исследований. ЕАИС РТ синхронизирована с порталом государственных услуг, т.е. каждый запрос граждан отображается в системе, а по желанию пользователей предусмотрено информирование о статусе обработки и уведомление о готовности необходимых документов с прикрепленной электронной копией. Автоматизация процесса позволила исключить ошибки, значительно сократить трудозатраты специалистов и время ожидания граждан по запросам документов.

Проект выполнен в рамках госпрограммы «Развитие архивного дела в Республике Татарстан на 2016−2020 годы» и является революционным для всей отрасли. В ближайшем будущем предполагается его развитие и внедрение новых технологии и сервисов в архивную деятельность. В частности успешный проект планируется транслировать на другие регионы России, для этого в корпорации «ЭЛАР» разработан специальный программный интерфейс (API), который позволит легко интегрировать АИС «ЭЛАР-Архив» с любой СЭД.